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Наумов — о Венделе: оскорблять людей по национальному признаку — позор

Наумов — о Венделе: оскорблять людей по национальному признаку — позор
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на удаление полузащитника «Зенита» Вендела в игре с «Факелом» (2:0). Бразилец показал неприличный жест воронежским болельщикам в ответ на расистские оскорбления, за что получил красную карточку.

«Люди с тёмным цветом кожи очень болезненно относятся к проявлениям расизма. Помню, у меня в «Локомотиве» выступал африканец Фалль. Мы играли товарищеский матч с «Химками», где кто-то из болельщиков «заухал» по-обезьяньи. Огромный здоровый мужик потом плакал в раздевалке как ребёнок. Это меня потрясло. Я понял, что для них проявление расизма — это очень серьёзное оскорбление.

Понятно, что Вендел во встрече с «Факелом» повёл себя некрасиво — он должен был сдержаться и ничего не показывать. В крайнем случае он должен был сделать, как вратарь в Италии, который просто ушёл с поля из-за расистских выкриков. Это все поняли бы. А фактически он показал средний палец всему стадиону. Вендел подвёл «Зенит» перед матчем со «Спартаком», потому что он — 30-40% победы команды.

Теперь «Факелу» надо разбираться с тем, что кто-то из болельщиков или футболистов изображал макаку. За это нужно наказывать очень серьёзно. В России недопустим расизм, ведь у нас многонациональная страна. Оскорблять людей по национальному признаку — позор», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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