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Вячеслав Колосков: Вендел и болельщики «Факела» виноваты — получат по заслугам

Вячеслав Колосков: Вендел и болельщики «Факела» виноваты — получат по заслугам
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Бразилец показал неприличный жест воронежским болельщикам в ответ на расистские оскорбления, за что получил красную карточку.

«Я плохо отношусь к провокаторам со стороны болельщиков «Факела», как и к жесту Вендела. Он понимал, что показывает неприличный жест, и пытался его прятать, однако от камер не ушёл. Виноваты и болельщики «Факела», и сам Вендел — получат по заслугам. Здесь другого не дано», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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