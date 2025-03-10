Вячеслав Колосков: Вендел и болельщики «Факела» виноваты — получат по заслугам

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Бразилец показал неприличный жест воронежским болельщикам в ответ на расистские оскорбления, за что получил красную карточку.

«Я плохо отношусь к провокаторам со стороны болельщиков «Факела», как и к жесту Вендела. Он понимал, что показывает неприличный жест, и пытался его прятать, однако от камер не ушёл. Виноваты и болельщики «Факела», и сам Вендел — получат по заслугам. Здесь другого не дано», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.