«Спартак» — лидер 20-го тура РПЛ по важному статистическому показателю

Московский «Спартак» стал лидером 20-го тура Российской Премьер-Лиги по важному статистическому показателю. Так, у красно-белых больше всех успешных отборов — 28. Об этом сообщает известный статистический телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Рубином». Игра завершилась в пользу казанского клуба со счётом 2:1. Дубль в составе «Рубина» оформил Мирлинд Даку.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», в активе которого 43 очка.