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Сборная России объявила время и место проведения матча с Замбией

Сборная России объявила время и место проведения матча с Замбией
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Сборная России официально объявила время и место проведения матча с Замбией. Встреча пройдёт на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве 25 марта. Стартовый свисток назначен на 20:00 мск.

Накануне также было объявлено, что россияне встретятся в марте с командой Гренады. Игра пройдёт 19 марта в Москве, стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

Ранее в СМИ появилась информация, что также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании. Однако в итоге выбран вариант с Гренадой, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Соседи Гренады в рейтинге — Непал, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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