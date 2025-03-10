Ольга Смородская: «Локомотив» выглядит безыдейным, играют очень слабо
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничейный результат матча 20-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретились с «Ахматом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16' 1:1 Самородов – 40'
«Локомотив» выглядит неуверенным и безыдейным. Не знаю, что происходит с командой. Думаю, это от неопытности тренера и недостаточной глубины состава. Не верю, что «Локомотив» окажется в тройке по итогам сезона. Играют очень слабо», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 20 сыгранных встреч «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сразятся с московским «Динамо».
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