Ольга Смородская: «Локомотив» выглядит безыдейным, играют очень слабо

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничейный результат матча 20-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретились с «Ахматом» (1:1).

«Локомотив» выглядит неуверенным и безыдейным. Не знаю, что происходит с командой. Думаю, это от неопытности тренера и недостаточной глубины состава. Не верю, что «Локомотив» окажется в тройке по итогам сезона. Играют очень слабо», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 сыгранных встреч «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сразятся с московским «Динамо».