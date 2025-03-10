Колосков: «Спартак» укомплектован по-чемпионски, поражение от «Рубина» стало неожиданным

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поражении московского «Спартака» от «Рубина» (1:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Поражение «Спартака» от «Рубина» стало неожиданным. Думал, «Спартак» сохранит стабильность в игре и результатах. Команда укомплектована по-чемпионски. Я знаю «Рубин» и их тренера, а также его умение настраивать команду на бескомпромиссную и жёсткую игру. Сегодня у нас нет команды, которая будет всё выигрывать, — это хорошо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За 10 туров до конца чемпионата «Спартак» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» и «Зенит» опережают красно-белых на три очка. «Рубин» с 29 очками в 20 матчах располагается на девятой строчке.
- 10 марта 2025
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