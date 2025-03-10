«Балтика» — «Ротор»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 10 марта, состоится матч 23-го тура Первой лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных из Перми. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 сыгранных матчей калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков. Волгоградский «Ротор» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 31 очко.