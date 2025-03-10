«Балтика» — «Ротор»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 10 марта, состоится матч 23-го тура Первой лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных из Перми. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
10 марта 2025, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 23 сыгранных матчей калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков. Волгоградский «Ротор» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 31 очко.
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