Валерий Непомнящий: досадно, что Вендел и «Зенит» наказаны, а обратная сторона — нет

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Думаю, мы немного раздуваем расистский скандал в матче «Факел» — «Зенит». Мы часто ругаем и наказываем игроков за их поведение, но в той игре у Вендела была ответная реакция на поведение болельщиков. Поэтому в этом случае я на стороне футболиста, потому что он не защищён. Да, игрок сорвался, однако это сделал не так демонстративно, как Даку после удаления в матче со «Спартаком». А болельщики ведут себя безобразно, их нужно наказывать.

Конечно, Вендел подвёл «Зенит» перед матчем со «Спартаком», ведь есть и другие примеры, когда футболисты демонстративно уходят с поля. Таких случаев было полно. С Винисиусом подобные ситуации происходят постоянно. Мне очень досадно. Я не скажу, что на стороне «Зенита», но клуб и игрок наказаны, а обратная сторона — нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в игре с «Факелом» на 74-й минуте. Таким образом, бразилец пропустит матч сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура РПЛ.