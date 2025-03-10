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Тарханов — о Гренаде: самое главное, чтобы сборная России играла хоть с кем-то

Тарханов — о Гренаде: самое главное, чтобы сборная России играла хоть с кем-то
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Гренады, который пройдёт в среду, 19 марта.

«Я вообще не знаю сборную Гренады. Но хорошо, что у нашей национальной команды будет товарищеская игра. Самое главное, чтобы сборная России собиралась и играла хоть с кем-то. Если с нами соглашаются играть, это уже хорошо. Взять волейбольное «Динамо», которое едет на международный турнир в Дубай. Туда отказались ехать поляки из-за нас», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Соперниками сборной России по товарищеским матчам в мартовскую паузу на игры сборных станут национальные команды Гренады и Замбии. Оба матча пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Со сборной Замбии подопечные Валерия Карпина встретятся во вторник, 25 марта.

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