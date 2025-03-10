Стало известно, когда Александр Головин может вернуться на поле

Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии хавбека.

«С завтрашнего дня Саша начнёт работу в общей группе. Будет готовиться к игре с «Анже», — приводит слова Клюева «Спорт-экспресс».

Головин не играл с 7 февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне Александр провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

После 25 сыгранных встреч «Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Анже». Матч состоится 15 марта, начало — в 21:00 мск. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 65 очков.