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Флик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»

Флик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Бенфикой». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» во вторник, 11 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обычно они всегда прессингуют в верхней части поля, это их стиль. Они делают это очень хорошо, они выиграли много выездных матчей. Мы должны сосредоточиться на этом. Нам нужно быть осторожными. Всё дело в позиционировании, хорошее владение мячом очень помогает нам как в атаке, так и в обороне. Это то, что мы хотим сделать завтра», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Первая встреча между этими командами завершилась победой «Барселоны» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Рафинья.

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