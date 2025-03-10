Флик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Бенфикой». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» во вторник, 11 марта.

«Обычно они всегда прессингуют в верхней части поля, это их стиль. Они делают это очень хорошо, они выиграли много выездных матчей. Мы должны сосредоточиться на этом. Нам нужно быть осторожными. Всё дело в позиционировании, хорошее владение мячом очень помогает нам как в атаке, так и в обороне. Это то, что мы хотим сделать завтра», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Первая встреча между этими командами завершилась победой «Барселоны» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Рафинья.