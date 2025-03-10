«Значительное событие». Колосков — о рекорде Дзюбы по голам в российском футболе

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поздравил форварда «Акрона» Артёма Дзюбу с рекордом по количеству голов в российском футболе. Дзюба забил мяч на девятой минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал для нападающего 234-м в карьере, что позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров российского футбола экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

«Рекорд Дзюбы по голам в российском футболе — историческое достижение. Это войдёт в историю российского футбола и будет навеки прописано в наших справочниках. Я поздравляю Артёма! Это значительное футбольное событие. Кто бы как ни относился к Дзюбе, но он сделал достижение. Результат принято хвалить — вот мы и хвалим», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.