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Арсен Захарян может принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Арсен Захарян может принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
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В испанском «Реале Сосьедад» допустили участие российского полузащитника Арсена Захаряна в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025 с английским «Манчестер Юнайтед». Первая встреча с «красными дьяволами» завершилась со счётом 1:1. Ответная игра с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» состоится 13 марта и начнётся в 23:00 мск.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсен сегодня работал в общей группе. Возможно, на этой неделе он отправится на выездные матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Райо Вальекано», — приводит слова пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

23 февраля во встрече Ла Лиги с «Леганесом» (3:0) Захарян отметился забитым мячом, но получил повреждение прямой мышцы правого бедра.

В нынешнем сезоне Арсен сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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