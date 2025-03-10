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Ханс-Дитер Флик — об Анхеле Ди Марии: он был одним из моих любимых игроков

Ханс-Дитер Флик — об Анхеле Ди Марии: он был одним из моих любимых игроков
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о 36-летнем аргентинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Анхеле Ди Марии в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами. Футболист не сможет принять участие в этой встрече из-за травмы.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже говорил, что он был одним из моих любимых игроков. Но я не буду говорить об игроках, которых здесь не будет. Он фантастический и опасный игрок, несмотря на свой возраст. Он может стать ключевым игроком в любой команде, потому что он знает, как забивать голы и создавать моменты. Вот что делает его особенным», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

В 29 матчах сезона-2024/2025 во всех турнирах полузащитник забил 11 голов и оформил шесть результативных передач.

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