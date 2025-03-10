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Экс-игрок «Зенита» Данни высказался об историческом рекорде Дзюбы

Экс-игрок «Зенита» Данни высказался об историческом рекорде Дзюбы
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал историческое достижение форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. В воскресенье, 9 марта, нападающий забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Рекорд Дзюбы? Сильно рад за него! Артём заслужил этот рекорд своим трудом — он всегда много работает. Он — великолепный футболист!» — приводит слова Данни Sport24.

Напомним, Мигел и Артём вместе выступали за сине-бело-голубых в 2015-2017 годах.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

12 марта «Акрон» сыграет с московским «Спартаком» в рамках 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

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