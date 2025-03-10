«Шахтёр» приобрел бразильца Алиссона из «Атлетико Минейро» за € 14 млн

19-летний вингер молодёжной сборной Бразилии Алиссон продолжит карьеру в «Шахтёре». О трансфере объявил официальный сайт украинского клуба. С футболистом заключён долгосрочный контракт — до 2029 года. Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила € 14 млн. Ещё € 2 млн, как сообщается, бывший клуб бразильца «Атлетико Минейро» может получить в качестве бонусов.

Всего за основную команду «Атлетико Минейро» Алиссон провёл 43 матча во всех турнирах. На счету игрока четыре гола и две результативные передачи. В составе сборной Бразилии до 20 лет Алиссон отметился одним забитым мячом в восьми встречах.

«Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 40 очками в 19 встречах. Киевское «Динамо» возглавляет чемпионскую гонку с 50 очками в активе, проведя на один матч больше. На второй строчке располагается «Полесье». У команды 44 очка в 20 играх.