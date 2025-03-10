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Колыванов: «Динамо» после матча с «Ростовом» вышло совсем в другом настроении

Колыванов: «Динамо» после матча с «Ростовом» вышло совсем в другом настроении
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о крупной победе московского «Динамо» во встрече с «Динамо» Махачкала в рамках 20-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

«Динамо» после матча с «Ростовом» на игру с махачкалинским «Динамо» вышло совсем в другом настроении. Команда получила гору критики, поэтому была обязана обыгрывать махачкалинцев, против которых играть непросто. Однако быстрые голы в обоих таймах позволили «Динамо» упростить игру. При этом динамовцы сыграли «на ноль», чего тоже давно не было. «Динамо» можно только похвалить. Гладышев забил и отдал, я его потом признал лучшим игроком встречи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 20 туров московское «Динамо» с 39 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание бело-голубых от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.

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