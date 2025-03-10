Колыванов: «Динамо» после матча с «Ростовом» вышло совсем в другом настроении

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о крупной победе московского «Динамо» во встрече с «Динамо» Махачкала в рамках 20-го тура чемпионата России.

«Динамо» после матча с «Ростовом» на игру с махачкалинским «Динамо» вышло совсем в другом настроении. Команда получила гору критики, поэтому была обязана обыгрывать махачкалинцев, против которых играть непросто. Однако быстрые голы в обоих таймах позволили «Динамо» упростить игру. При этом динамовцы сыграли «на ноль», чего тоже давно не было. «Динамо» можно только похвалить. Гладышев забил и отдал, я его потом признал лучшим игроком встречи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 20 туров московское «Динамо» с 39 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание бело-голубых от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.