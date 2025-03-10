Колыванов: состав «Спартака» позволяет совершить ротацию в кубковом матче с «Акроном»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о ротации стартового состава московского «Спартака» и тольяттинского «Акрона» в предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России, который состоится в среду, 12 марта.

«Возможно, «Акрон» в кубковой встрече со «Спартаком» выпустит футболистов, которые играли меньше в РПЛ. Думаю, Станкович тоже даст сыграть другим футболистам — ротация 100% будет, тем более состав «Спартака» позволяет это сделать. «Акрон» — не топовая, но хорошая команда, в матче с которой можно посмотреть других игроков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.