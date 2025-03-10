Мимович: никто не сказал мне ни одного плохого слова ни о России, ни о «Зените»

Защитник «Фенербахче», выступающий на правах аренды за «Зенит», Огнен Мимович рассказал детали своего перехода в санкт-петербургский клуб.

«[Милан] Родич (экс-игрок «Зенита». – Прим. «Чемпионата») сказал, что «Зенит» — потрясающий клуб. Что это клуб с богатой историей. Все вокруг говорили, что Санкт‑Петербург если не самый красивый город Европы, то точно один из.

В общем, никто не сказал мне ни одного плохого слова ни о России, ни о «Зените», — рассказал Мимович в интервью пресс‑службе «Зенита».

Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 4 млн.

12 марта «Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.