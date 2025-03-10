Неймар пропустил матч «Сантоса» перед днём рождения сестры. Клуб вылетел из Лиги Паулиста

33-летний нападающий бразильского «Сантоса» Неймар остался на скамейке запасных в матче своей команды в полуфинале Лиги Паулиста с «Коринтиансом», в котором клуб форварда проиграл со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

Многие СМИ обращают внимание на то, что Неймар травмировался именно за день до того, как его сестра отпразднует день рождения. Рафаэлле исполнится 29 лет 11 марта.

С сезона-2014/2015 Неймар по каким-либо причинам пропускал встречи своей команды, которые состоялись незадолго до дня рождения сестры бразильца. Футболист прервал эту тенденцию в 2020 году, но в 2021-м и 2023-м снова становился недоступен из-за травм накануне праздника.

После возвращения в «Сантос» Неймар забил три гола и отдал три ассиста в семи встречах за клуб.