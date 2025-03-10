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Посольство Бразилии в России выразило поддержку Венделу после матча «Зенита» с «Факелом»

Посольство Бразилии в России выразило поддержку Венделу после матча «Зенита» с «Факелом»
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Посольство Бразилии в России выразило поддержку полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Венделу после встречи 20‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«В субботу, 8 марта, во время футбольного матча с ФК «Факел» в городе Воронеже игрок ФК «Зенит» Вендел подвергся расовой дискриминации. Посольство Бразилии выражает сожаление и осуждает расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену, который с профессионализмом и соблюдением спортивной этики защищает цвета «Зенита» из Санкт‑Петербурга с 2020 года.

Посольство Бразилии в Москве выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», — говорится в заявлении посольства в социальных сетях.

Напомним, Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил болельщиков «Факела» в проявлении расизма. Позже глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит удаление Вендела.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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