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Наумов: «Рубин» дома при большой мотивации очень силён, поражение «Спартака» не удивило

Наумов: «Рубин» дома при большой мотивации очень силён, поражение «Спартака» не удивило
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе «Рубина» над «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Меня не удивило поражение «Спартака» от «Рубина». Я не верил, что красно-белые выиграют у казанцев, и думал, что они сыграют вничью. «Рубин» дома при большой мотивации очень силён. У Рашида Рахимова очень настойчивая и крепкая команда.

Если бы «Спартаку» повезло, была бы ничья, однако «Рубин» забил два быстрых гола. Казанцы умеют сушить игру, обороняться и удерживать счёт, что они и сделали. Сейчас в этом отрезке клубы из середины таблицы будут оказывать самое активное сопротивление лидерам. Посмотрите на «Локомотив», который не может уже два матча обыграть команды, находящиеся гораздо ниже в таблице», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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