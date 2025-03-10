Наумов: «Рубин» дома при большой мотивации очень силён, поражение «Спартака» не удивило

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе «Рубина» над «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Меня не удивило поражение «Спартака» от «Рубина». Я не верил, что красно-белые выиграют у казанцев, и думал, что они сыграют вничью. «Рубин» дома при большой мотивации очень силён. У Рашида Рахимова очень настойчивая и крепкая команда.

Если бы «Спартаку» повезло, была бы ничья, однако «Рубин» забил два быстрых гола. Казанцы умеют сушить игру, обороняться и удерживать счёт, что они и сделали. Сейчас в этом отрезке клубы из середины таблицы будут оказывать самое активное сопротивление лидерам. Посмотрите на «Локомотив», который не может уже два матча обыграть команды, находящиеся гораздо ниже в таблице», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.