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Наумов: Карпин и Альба — практически одно и то же, у «Ростова» не возникнут неудачи

Наумов: Карпин и Альба — практически одно и то же, у «Ростова» не возникнут неудачи
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре «Ростова» после назначения на пост главного тренера испанца Джонатана Альбы.

«Не думал, что у «Ростова» после ухода Карпина возникнут неудачи. На его место пришёл человек, который полностью соответствует требованиям Карпина, ведь Альба работал с ним семь лет. Он не стал ничего менять, поэтому Карпин и Альба — практически одно и то же. Возможно, у футболистов при испанском специалисте не та мотивация, ведь русский человек лучше мотивирует россиян. Но тренерская перестановка не сказывается на результатах «Ростова», потому что продолжается то, что делал Карпин», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25 февраля возглавлявший «Ростов» Валерий Карпин покинул команду. Новым главным тренером жёлто-синих стал испанский специалист Джонатан Альба, ранее занимавший пост аналитика в клубе.

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