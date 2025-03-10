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Огнен Мимович: у нас в «Зените» уже образовалась маленькая балканская команда

Огнен Мимович: у нас в «Зените» уже образовалась маленькая балканская команда
Огнен Мимович
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Защитник «Фенербахче», выступающий на правах аренды за «Зенит», Огнен Мимович рассказал о своей адаптации в санкт-петербургском клубе.

«[Ванья] Дркушич и [Страхиня] Эракович мне действительно помогают. Когда ты приходишь в новую команду и есть кто‑то, кто говорит на твоём языке, это очень облегчает процесс.

Уже есть ощущение, что мы знакомы очень давно. Буквально сразу же приехал и Саша Зделар. И у нас тут уже образовалась маленькая балканская команда (улыбается). Что облегчает мне адаптацию. Атмосфера очень хорошая», — рассказал Мимович в интервью пресс‑службе «Зенита».

Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 4 млн.

12 марта «Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

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