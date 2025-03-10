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Тарханов — о Тюкавине: один игрок не должен влиять на команду. Это не Пеле или Марадона

Тарханов — о Тюкавине: один игрок не должен влиять на команду. Это не Пеле или Марадона
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о травме нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который повредил переднюю крестообразную связку правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Что касается травмы Тюкавина, один футболист не должен влиять на игру команды. Это не Пеле или Марадона, хотя и без них играли. Если Тюкавин не будет играть, вместо него будет выступать другой игрок. Неважно, кто выступает, ведь самое главное — цельная игра и стиль», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем розыгрыше футболист успел провести 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

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