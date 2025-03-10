Тарханов — о Тюкавине: один игрок не должен влиять на команду. Это не Пеле или Марадона

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о травме нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который повредил переднюю крестообразную связку правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Что касается травмы Тюкавина, один футболист не должен влиять на игру команды. Это не Пеле или Марадона, хотя и без них играли. Если Тюкавин не будет играть, вместо него будет выступать другой игрок. Неважно, кто выступает, ведь самое главное — цельная игра и стиль», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем розыгрыше футболист успел провести 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.