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Экс-игрок «Локомотива» Митай вошёл в число самых подорожавших игроков СА — Transfermarkt

Экс-игрок «Локомотива» Митай вошёл в число самых подорожавших игроков СА — Transfermarkt
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Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по чемпионату Саудовской Аравии. В число самых подорожавших игроков лиги вошёл бывший защитник «Локомотива» Марио Митай. Его стоимость выросла до € 5 млн.

Напомним, летом прошлого года Марио Митай перебрался из «Локомотива» в «Аль-Иттихад», в составе которого выступают полузащитники Н'Голо Канте и Фабиньо, а также экс-форвард сборной Франции Карим Бензема. Перед стартом сезона саудовский клуб арендовал албанского защитника, а зимой выкупил его контракт у железнодорожников за € 4 млн.

Самые подорожавшие игроки саудовской Про-Лиги (10 марта 2025 года):

1. Кайо Сезар («Аль-Хиляль») — € 5 млн (€ +2 млн);
2. Жоау Кошта («Аль-Иттифак») — € 2,5 млн (€ +1,5 млн);
3. Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия») — € 10 млн (€ +1 млн);
4. Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Шабаб») — € 3 млн (€ +1 млн);
5. Марио Митай («Аль-Иттихад») — € 5 млн (€ +500 тыс.)

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