Николай Наумов: для «Локомотива» пятое место в РПЛ с такой игрой — предел мечтаний

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал игру железнодорожников в первых двух турах весенней части сезона.

«Думаю, «Локомотив» приложит все усилия на Кубок России. Меня неприятно поразила команда после зимней паузы. Если с «Динамо» Махачкала было ещё терпимо, то с «Ахматом» — полная катастрофа. Железнодорожники играли просто отвратительно. Как будто в составе «Локомотива» 11 футболистов, которые только вчера встретились. Нет взаимопонимания, много ошибок в передачах, а в центре мяч вообще не держится. Как команда планирует выигрывать, если ничего не разыгрывает? Но «Локомотив» всегда был кубковой командой, поэтому должен проходить Махачкалу и бороться за трофей, потому что пятое место в РПЛ с такой игрой — предел мечтаний», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После возобновления Российской Премьер-Лиги «Локомотив» дважды сыграл вничью в 19-м и 20-м турах с «Динамо» Махачкала и «Ахматом» с одинаковым счётом 1:1. Во вторник, 11 марта, железнодорожники встретятся с махачкалинским «Динамо» в рамках Кубка России.