Валерий Непомнящий: надо бы найти Гренаду на глобусе, никогда не слышал об этой стране

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды России со сборными Гренады и Замбии.

«Что касается сборной Гренады, надо бы найти эту страну на глобусе. Для меня эта страна ни о чём не говорит — я никогда о ней не слышал. По-моему, поэт Светлов написал песню, а Елена Камбурова пела: «Гренада, Гренада моя». Но в марте у сборной России будет ещё матч с Замбией, поэтому будем играть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В марте сборная России проведёт две товарищеские встречи. В среду, 19 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Гренады. Матч со сборной Замбии состоится во вторник, 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве.