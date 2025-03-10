Московское «Динамо» креативно объявило о продлении контракта с Роберто Фернандесом

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с защитником клуба Роберто Фернандесом до 2029 года. Об этом сообщила пресс-служба команды в своём официальном телеграм-канале.

Московский клуб презентовал продление контракта с защитником видео, в котором Фернандес предстал в образе супергероя, спасающего планету Земля от космических астероидов.

Роберто Фернандес перешёл в «Динамо» из «Гуарани» в 2022 году. Нынешнее соглашение парагвайского футболиста с московским клубом было рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне Фернандес провёл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.