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Тарханов: видно, что Кисляк уже мужичок. Он лучший в ЦСКА по прогрессу после Головина

Тарханов: видно, что Кисляк уже мужичок. Он лучший в ЦСКА по прогрессу после Головина
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Российский тренер Александр Тарханов: высказался об игре полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Конечно, похвала в адрес Кисляка заслужена. Это мобильный и хороший футболист, который отлично выходит в атаку. Возможно, это лучший россиянин в ЦСКА по прогрессу после Головина. По качествам видно, что он уже мужичок, хотя ему только 19 лет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в 19 матчах ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. На счету 19-летнего центрального полузащитника один забитый мяч. После 20 туров армейцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.

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