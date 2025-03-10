Экс-игрок «Факела» Шарифи — о скандале с Венделом: это могли сделать со стороны «Спартака»

Экс-защитник «Факела» Наим Шарифи предположил, что оскорблять полузащитника «Зенита» Вендела могли подсадные люди со стороны «Спартака».

«Абсолютно дикая ситуация для 2025 года. К сожалению, такое периодически происходит в нашем чемпионате. Какие-то дикари с трибун провоцировали Вендела и изображали обезьяну, ухали. Вендел что-то показал им в ответ, но его можно понять, если учесть накал игры, эмоции и адреналин.

В европейской практике за такое вычисляют фанатов, подключают полицию, дают огромный штраф и пожизненно запрещают ходить на стадион. Это очень строго наказывается. Я полностью на стороне «Зенита» в этой ситуации.

Что странно, этот неприятный момент произошёл перед важнейшим матчем со «Спартаком». Я никого не обвиняю, это лично моё предположение, однако это могло быть не случайно, а сделано по указке. Мы знаем, какие происходят баталии между «Зенитом» и «Спартаком» на всю страну.

Думаю, это могли сделать со стороны «Спартака». Могли подговорить людей на трибуне, сделать подсадных, ведь многих можно уговорить сделать это за пару тысяч. Странно, что перед матчем со «Спартаком» с трибуны стали ухать», — приводит слова Шарифи Legalbet.

Напомним, Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил болельщиков «Факела» в проявлении расизма. Позже глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит удаление Вендела.

16 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Начало — в 19:45 мск.