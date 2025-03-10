Гришин: рано сравнивать Кисляка с Кроосом, но Матвей — лучший игрок ЦСКА в центре поля

Российский тренер Александр Гришин высказался о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Пока рано сравнивать Кисляка с Тони Кроосом, но видно, что Матвей прибавляет от игры к игре. Это лучший футболист ЦСКА в центре поля. Кисляк прибавляет и становится лидером команды. Однако реверансы раздавать рано, ведь нужно, чтобы молодой футболист отыграл на хорошем стабильном уровне сезон-два. Уже тогда можно будет что-то говорить», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 центральный полузащитник Матвей Кисляк 19 раз появлялся на поле в матчах московского ЦСКА во всех турнирах. 19-летний хавбек отметился одним забитым мячом. За 10 туров до конца чемпионата России армейцы занимают шестое место в турнирной таблице с 35 очками в 20 матчах.