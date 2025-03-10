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Неймар объяснил, почему пропустил матч «Сантоса» перед днём рождения сестры

Неймар объяснил, почему пропустил матч «Сантоса» перед днём рождения сестры
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33-летний нападающий бразильского «Сантоса» Неймар высказался по поводу того, почему не вышел на поле в матче своей команды в полуфинале Лиги Паулиста с «Коринтиансом», в котором клуб форварда проиграл со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

«Всё, чего я хотел, – это быть сегодня на поле и каким-то образом помогать своим товарищам по команде… но в прошлый четверг я почувствовал дискомфорт, и это помешало мне выйти на поле сегодня. Мы провели тест сегодня утром, и я снова почувствовал это. К сожалению, это часть футбола… Сегодня не получилось, но мы вернёмся ещё сильнее, чтобы бороться за свои цели!» — написал Неймар на своей странице в социальной сети.

После возвращения в «Сантос» Неймар забил три гола и отдал три ассиста в семи встречах за клуб.

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