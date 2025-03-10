Шаронов: Дзюба прекрасно понимает, что без своих партнёров не смог бы побить рекорд

Экс-защитник казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался об историческом достижении форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. В воскресенье, 9 марта, нападающий забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233).

«Артём Дзюба достиг большого успеха. Его можно только поздравить. Но Артём прекрасно понимает, что футбол — командный вид спорта и без своих партнёров он не смог бы побить этот рекорд. Все партнёры, которые были у Дзюбы на протяжении всей карьеры, помогли ему добиться этого отличного результата», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.