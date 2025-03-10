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Шаронов: Дзюба прекрасно понимает, что без своих партнёров не смог бы побить рекорд

Шаронов: Дзюба прекрасно понимает, что без своих партнёров не смог бы побить рекорд
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Экс-защитник казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался об историческом достижении форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. В воскресенье, 9 марта, нападающий забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Артём Дзюба достиг большого успеха. Его можно только поздравить. Но Артём прекрасно понимает, что футбол — командный вид спорта и без своих партнёров он не смог бы побить этот рекорд. Все партнёры, которые были у Дзюбы на протяжении всей карьеры, помогли ему добиться этого отличного результата», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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