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Гришин: провокация — часть профессии футболиста, Венделу надо было терпеть

Гришин: провокация — часть профессии футболиста, Венделу надо было терпеть
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Российский тренер Александр Гришин высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Бразилец получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков. Предполагается, что Вендел мог услышать в свой адрес расистские оскорбления.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«В ситуации с расистским скандалом в матче «Факел» — «Зенит» виноваты обе стороны. Такие выкрики болельщиков не красят людей. Я играл в Воронеже, где всегда были полные стадионы. Я всегда считал и считаю, что там отличные болельщики.

С другой стороны, провокация — часть профессии футболиста. Венделу надо было терпеть, ведь ты получаешь за это деньги. Тренеры всегда говорили: «Пускай провоцируют, плюют, наступают на ноги и толкают, но ты должен терпеть. Ведь если тебя удалят, мы проиграем матч». Если все будут отвечать на провокации, ни одна игра не закончится. Терпи, а когда выиграешь, покажи сопернику счёт на табло и иди в раздевалку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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