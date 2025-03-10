Гришин: провокация — часть профессии футболиста, Венделу надо было терпеть

Российский тренер Александр Гришин высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Бразилец получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков. Предполагается, что Вендел мог услышать в свой адрес расистские оскорбления.

«В ситуации с расистским скандалом в матче «Факел» — «Зенит» виноваты обе стороны. Такие выкрики болельщиков не красят людей. Я играл в Воронеже, где всегда были полные стадионы. Я всегда считал и считаю, что там отличные болельщики.

С другой стороны, провокация — часть профессии футболиста. Венделу надо было терпеть, ведь ты получаешь за это деньги. Тренеры всегда говорили: «Пускай провоцируют, плюют, наступают на ноги и толкают, но ты должен терпеть. Ведь если тебя удалят, мы проиграем матч». Если все будут отвечать на провокации, ни одна игра не закончится. Терпи, а когда выиграешь, покажи сопернику счёт на табло и иди в раздевалку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.