Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Мохамед Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-издание Goal представило свой список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.

В топ-20 основных претендентов входят:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);
2. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);
3. Рафинья Диас, «Барселона» (Испания);
4. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);
5. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

6. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания);
7. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания);
8. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания);
9. Джамал Мусиала, «Бавария» (Германия);
10. Педри, «Барселона» (Испания);

11. Хулиан Альварес, «Атлетико» Мадрид (Испания);
12. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);
13. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия);
14. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);
15. Антуан Гризманн, «Атлетико» Мадрид (Испания);

16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия);
17. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (Англия);
18. Флориан Вирц, «Байер» (Германия);
19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия);
20. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.

Материалы по теме
Салах высказался о выходе на пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android