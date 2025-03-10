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Мохамед Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-издание Goal представило свой список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.

В топ-20 основных претендентов входят:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

2. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);

3. Рафинья Диас, «Барселона» (Испания);

4. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);

5. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

6. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания);

7. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания);

8. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания);

9. Джамал Мусиала, «Бавария» (Германия);

10. Педри, «Барселона» (Испания);

11. Хулиан Альварес, «Атлетико» Мадрид (Испания);

12. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);

13. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия);

14. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);

15. Антуан Гризманн, «Атлетико» Мадрид (Испания);

16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия);

17. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (Англия);

18. Флориан Вирц, «Байер» (Германия);

19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия);

20. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.