Шаронов: матч «Рубин» — «Спартак» показал, что в футболе не бывает сценариев, это не 2+2

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал победу казанской команды над московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тот или иной тренер выстраивает определённую игру, это следствие тренировочного процесса. Уже дальше на поле выходят футболисты. Поэтому победа «Рубина» над «Спартаком» — это в совокупности заслуга тренера и игроков. Многие говорили, что вряд ли красно-белые проиграют казанцам, но прошедший матч показал, что в футболе не бывает сценариев, это не 2+2», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За 10 туров до конца чемпионата «Спартак» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет три очка. «Рубин» с 29 очками в 20 матчах располагается на восьмой строчке.