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Шаронов: матч «Рубин» — «Спартак» показал, что в футболе не бывает сценариев, это не 2+2

Шаронов: матч «Рубин» — «Спартак» показал, что в футболе не бывает сценариев, это не 2+2
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Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал победу казанской команды над московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Тот или иной тренер выстраивает определённую игру, это следствие тренировочного процесса. Уже дальше на поле выходят футболисты. Поэтому победа «Рубина» над «Спартаком» — это в совокупности заслуга тренера и игроков. Многие говорили, что вряд ли красно-белые проиграют казанцам, но прошедший матч показал, что в футболе не бывает сценариев, это не 2+2», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За 10 туров до конца чемпионата «Спартак» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет три очка. «Рубин» с 29 очками в 20 матчах располагается на восьмой строчке.

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