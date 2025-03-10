Игрок «Химок» Фаринья рассказал об игре против Месси

Защитник подмосковных «Химок» и национальной команды Панамы Эдгардо Фаринья рассказал об игре против нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Национальная команда Панамы провела товарищеский матч с Аргентиной в марте 2023 года и уступила со счётом 0:2. Месси забил второй гол.

«Насколько помню, это был мой второй матч в национальной команде. Тогда Аргентина только выиграла чемпионат мира, и как раз после этого мы проводили с ними товарищескую встречу. Стадион был забит под завязку, на игре было почти 90 тысяч болельщиков. Это невероятные ощущения.

Если я не ошибаюсь, Месси на тот момент ещё был игроком «ПСЖ». Он провёл на поле весь матч, забил гол и был настоящим лидером команды. Все знают, что он звезда, очень классный футболист.

Но не только он, вся сборная Аргентины состоит из топовых игроков. Я, конечно, хотел обменяться с Месси футболками, но после игры он уже кому‑то отдал свою форму», — сказал Фаринья в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Фаринья сыграл за «Химки» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 1 млн.