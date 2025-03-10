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Хвича Кварацхелия — об ответном матче с «Ливерпулем»: мы будем бороться за нашу мечту

Хвича Кварацхелия — об ответном матче с «Ливерпулем»: мы будем бороться за нашу мечту
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится во вторник, 11 марта. Первая встреча между этими командами завершилась победой английского клуба со счётом 1:0. Единственный гол в игре забил Харви Эллиотт.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уверены. Мы чувствуем, что можем это сделать [победить], мы будем бороться за нашу мечту. Я очень хорошо адаптировался в Париже, чувствую себя отлично с товарищами по команде и с Луисом Энрике… мы хотим сделать что-то особенное», — приводит слова Кварацхелии Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провёл за парижский клуб во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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