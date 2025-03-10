Хвича Кварацхелия — об ответном матче с «Ливерпулем»: мы будем бороться за нашу мечту

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится во вторник, 11 марта. Первая встреча между этими командами завершилась победой английского клуба со счётом 1:0. Единственный гол в игре забил Харви Эллиотт.

«Мы уверены. Мы чувствуем, что можем это сделать [победить], мы будем бороться за нашу мечту. Я очень хорошо адаптировался в Париже, чувствую себя отлично с товарищами по команде и с Луисом Энрике… мы хотим сделать что-то особенное», — приводит слова Кварацхелии Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провёл за парижский клуб во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.