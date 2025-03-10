Валерий Непомнящий: пока не видно, что уход Карпина сказался негативно на «Ростове»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре «Ростова» после отставки тренера Валерия Карпина.

«Ростов» очень мотивированно, здорово и ярко себя проявил в первых двух матчах после зимней паузы. Пока не видно, что уход Карпина сказался негативно на команде. Как я знаю, назначение Альбы произошло с подачи Карпина, это его рекомендация.

Значит, Валерий знал, что после его ухода ничего отрицательного не случится», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 20 сыгранных встреч «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альба сразятся с «Краснодаром».