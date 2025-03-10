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«ПСЖ» потерял интерес к трансферу нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха — Le Parisien

«ПСЖ» потерял интерес к трансферу нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха — Le Parisien
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Французский «ПСЖ» выбыл из трансферной гонки за 32-летним крайним нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Об этом сообщила Le Parisien.

По информации СМИ, в парижском клубе потеряли интерес к переходу футболиста, так как Салах хочет остаться в «Ливерпуле» после этого сезона. Переговоры между английской командой и нападающим продолжаются, игрок не планирует обсуждать условия личного контракта с каким-либо другим клубом.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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