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Таранов — о Венделе: футболист не должен опускаться до уровня болельщиков

Таранов — о Венделе: футболист не должен опускаться до уровня болельщиков
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Экс-защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Бразилец получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков, которые, как предполагается, оскорбляли игрока на расовой почве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Вендел не сдержал эмоций, но не впервые происходит так, когда с трибун что-то кричат. Мне очень нравится наблюдать за европейскими чемпионатами, где болельщики кричат и показывают что угодно, а футболисты высокого уровня на это реагируют. Тот же Беллингем отправляет им воздушные поцелуи. Всё-таки футболист не должен опускаться до уровня болельщиков – он должен контролировать свои эмоции», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 20 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. В 21-м туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». Матч пройдёт в воскресенье, 16 марта. Вендел пропустит встречу из-за дисквалификации.

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