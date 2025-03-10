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Дьяков: матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не всё хорошо

Дьяков: матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не всё хорошо
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Экс-защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал поражение подопечных Деяна Станковича от «Рубина» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Не сказал бы, что поражение «Спартака» от «Рубина» является неожиданным. «Рубин» — хорошая и крепкая команда, которая всегда уверенно играет дома. Рашид Рахимов всегда умеет настроить футболистов.

«Спартак» ещё не впечатлил в первой встрече после паузы с «Оренбургом». Да, была победа 2:0, но «Спартак» не показал той игры, которая была осенью. Если ещё можно было сослаться на первый официальный матч после паузы, то игра с «Рубином» показала, что у красно-белых не всё хорошо. А про новичков ничего не понятно. Потратили большие деньги, а они две игры вышли с замены, и на поле их не было видно. Возможно, где-то трёх или даже одного очка «Спартаку» не хватит в конце сезона», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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