Дьяков: матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не всё хорошо

Экс-защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал поражение подопечных Деяна Станковича от «Рубина» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Не сказал бы, что поражение «Спартака» от «Рубина» является неожиданным. «Рубин» — хорошая и крепкая команда, которая всегда уверенно играет дома. Рашид Рахимов всегда умеет настроить футболистов.

«Спартак» ещё не впечатлил в первой встрече после паузы с «Оренбургом». Да, была победа 2:0, но «Спартак» не показал той игры, которая была осенью. Если ещё можно было сослаться на первый официальный матч после паузы, то игра с «Рубином» показала, что у красно-белых не всё хорошо. А про новичков ничего не понятно. Потратили большие деньги, а они две игры вышли с замены, и на поле их не было видно. Возможно, где-то трёх или даже одного очка «Спартаку» не хватит в конце сезона», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.