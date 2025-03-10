Игроки «Пари НН» оплатят выезд болельщиков на матч с «Рубином» в РПЛ

Игроки «Пари Нижний Новгород» возьмут на себя расходы по посещению фанатами нижегородской команды выездного матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином». Игра пройдёт 16 марта на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15:15 мск.

«Уже на этой неделе нам предстоит сложнейшая битва в Казани. Игроки нашей команды берут на себя организацию транспорта и билетов для болельщиков, ведь мощная поддержка — весомый фактор в таких противостояниях», — говорится в заявлении «Пари НН».

После 20 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.