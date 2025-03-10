Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Пари НН» оплатят выезд болельщиков на матч с «Рубином» в РПЛ

Игроки «Пари НН» оплатят выезд болельщиков на матч с «Рубином» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки «Пари Нижний Новгород» возьмут на себя расходы по посещению фанатами нижегородской команды выездного матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином». Игра пройдёт 16 марта на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15:15 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже на этой неделе нам предстоит сложнейшая битва в Казани. Игроки нашей команды берут на себя организацию транспорта и билетов для болельщиков, ведь мощная поддержка — весомый фактор в таких противостояниях», — говорится в заявлении «Пари НН».

После 20 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Пари НН» в адрес судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android