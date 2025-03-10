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Арбитр Федотов заявил, что гол ЦСКА в ворота «Химок» был забит неправильно

Арбитр Федотов заявил, что гол ЦСКА в ворота «Химок» был забит неправильно
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА на своём поле принимал «Химки» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

«Насчёт гола ЦСКА. Это не проблема Шафеева, хотя видел, как арбитры идут и проверяют, находится мяч в угловом секторе или нет. У Пьянича он, очевидно, находился не там — гол был забит неправильно. И ответственность здесь на ассистенте Абусуеве. VAR влезть не мог. Влез бы, если бы мяч покинул пределы поля, а потом был забит гол. А установка мяча перед угловым — это к арбитрам в поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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