Арбитр Федотов заявил, что гол ЦСКА в ворота «Химок» был забит неправильно

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА на своём поле принимал «Химки» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

«Насчёт гола ЦСКА. Это не проблема Шафеева, хотя видел, как арбитры идут и проверяют, находится мяч в угловом секторе или нет. У Пьянича он, очевидно, находился не там — гол был забит неправильно. И ответственность здесь на ассистенте Абусуеве. VAR влезть не мог. Влез бы, если бы мяч покинул пределы поля, а потом был забит гол. А установка мяча перед угловым — это к арбитрам в поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.