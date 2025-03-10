Шаронов: хотелось бы, чтобы у сборной России были соперники сильнее Гренады

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Гренады.

«Что касается Гренады, хотелось бы, чтобы у сборной России были соперники как можно сильнее. Это даст картинку, в каком состоянии находится наш футбол. У всех есть желание играть с сильнейшими, ведь футбол — соревновательная среда. Но сейчас мы имеем то, что имеем», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В среду, 19 марта, сборная России проведёт товарищескую встречу со сборной Гренады. Игра пройдёт в Москве и станет первой для подопечных Валерия Карпина в 2025 году. В мартовскую паузу на матчи национальных команд сборная России также встретится со сборной Замбии. Игра назначена на вторник, 25 марта.