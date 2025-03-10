Гришин: если бы была возможность, Россия сыграла бы с Аргентиной, а не с Гренадой

Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды России со сборной Гренады.

«Я даже не знаю, как можно оценить сборную Гренады. Кого нашли, с тем и играем. Сборная России должна играть, поэтому соглашаемся встречаться даже с такими соперниками. Очевидно, что это слабый соперник, которого мы победим. Но у тренерского штаба нашей команды будут определённые цели в этом матче. Если бы была возможность Россия сыграла бы с Аргентиной или Бразилией, а не с Гренадой», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В марте сборная России проведёт две товарищеские встречи. В среду, 19 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Гренады. Матч со сборной Замбии состоится во вторник, 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве.