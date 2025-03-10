Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что Вендел сказал штабу «Зенита» после скандального удаления

Стало известно, что Вендел сказал штабу «Зенита» после скандального удаления
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» поделился кадрами, снятыми их скрытой камерой, с матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0). В частности, в клубное видео попал фрагмент со скандальным инцидентом с удалением Вендела.

Напомним, полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежского клуба на 74-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

В видео, опубликованном пресс-службой «Зенита», видно, как бразильский полузащитник обращается к тренерскому штабу своей команды после удаления. Футболист пожаловался персоналу «Зенита» на расистские оскорбления в свой адрес.

Фото: ФК «Зенит»

«Обезьяньи жесты! Они показывали мне обезьяньи жесты! Они делали жесты обезьяны и показывали на меня. Это нормально?» — произносит Вендел в видео, опубликованном клубным каналом «Зенита».

Материалы по теме
Скандальное удаление Вендела перед «Спартаком». Была ли провокация и что ему грозит
Скандальное удаление Вендела перед «Спартаком». Была ли провокация и что ему грозит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android