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Стало известно, что Вендел сказал штабу «Зенита» после скандального удаления

Санкт-петербургский «Зенит» поделился кадрами, снятыми их скрытой камерой, с матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0). В частности, в клубное видео попал фрагмент со скандальным инцидентом с удалением Вендела.

Напомним, полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежского клуба на 74-й минуте.

В видео, опубликованном пресс-службой «Зенита», видно, как бразильский полузащитник обращается к тренерскому штабу своей команды после удаления. Футболист пожаловался персоналу «Зенита» на расистские оскорбления в свой адрес.

Фото: ФК «Зенит»

«Обезьяньи жесты! Они показывали мне обезьяньи жесты! Они делали жесты обезьяны и показывали на меня. Это нормально?» — произносит Вендел в видео, опубликованном клубным каналом «Зенита».