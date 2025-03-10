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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодара» с «Пари НН»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодара» с «Пари НН»
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Пари Нижний Новгород» на своём поле принимал «Краснодар» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9'     0:2 Батчи – 36'     0:3 Кордоба – 75'    

«На 39-й минуте Москалёв не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за неуважение к игре. Тот просто руками толкнул соперника в центре поля, можно было говорить о срыве перспективной атаки.

На 68-й минуте Москалёв пропустил сложный эпизод с голом «Пари НН». Он располагался правильно, но не мог увидеть, кто сыграл в мяч и сам контакт. Ещё и бутсы были одного цвета. Москалёв засчитал гол, однако его позвали к монитору, и гол отменили из-за фола в атаке. Правильно сработал Сухой на VAR.

На 90-й минуте VAR вновь вмешался. Москалёву было сложно увидеть наступ на голеностоп, потому что при подаче он смотрел на пару, которая вела единоборство. После просмотра арбитр назначил 11-метровый. Но здесь, как и в предыдущем моменте, оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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