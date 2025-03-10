40-летний Роналду забил 927-й гол в карьере
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Гол в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Эстеглялем» стал 927-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист реализовал пенальти на 27-й минуте.
Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
2-й тайм
2 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Дуран – 9' 2:0 Роналду – 27'
Удаления: нет / Ахмади – 45+2'
В течение игровой карьеры Роналду забил 792 гола на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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