40-летний Роналду забил 927-й гол в карьере

Гол в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Эстеглялем» стал 927-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист реализовал пенальти на 27-й минуте.

В течение игровой карьеры Роналду забил 792 гола на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.